В Мурманске на ряде улиц будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 595 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта, а также освобождена от транспорта:

– ул. Воровского, от ул. Ленинградской до ул. Коминтерна - с 00.00 до 18.00 8 марта;

– ул. Алексея Генералова, от ул. Халтурина до ул. Советской - с 00.00 10 марта до 1.30 11 марта.

Также будет приостановлено движение всех видов транспорта за исключением общественного:

– по ул. Воровского, от ул. Ленинградской до ул. Коминтерна - с 15.00 до 18.00 8 марта;

– по ул. Коминтерна, от дома № 5 до дома № 18 - с 15.00 до 18.00 8 марта;

– по ул. Алексея Генералова, от ул. Халтурина до ул. Советской - с 18.00 10 марта до 1.30 11 марта.

По мере освобождения проезжей части движение транспорта будет открываться.