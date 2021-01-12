В Мурманске на Среднем озере не будут проводиться крещенские купания

На основании постановления правительства Мурманской области от 4.04.2020 №175-ПП и в связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством регионального Главного управления ГО и ЧС России было принято решение об отмене в этом году крещенских купаний на территории 4 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Мурманской области по адресу: г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 33, где традиционно располагалась купель.