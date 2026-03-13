В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала

В Арктическом выставочном центре «Атомного ледокола «Ленин» состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию морского вокзала - стратегически важной территории для Кольского Заполярья. Встреча была организована АНО «Центр городского развития Мурманской области», подведомственной организацией министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

«Сегодняшняя встреча — не формальное согласование. Это часть системной работы правительства Мурманской области по новому стандарту городского развития с вовлечением всех ответственных сторон и сообществ. Территория морского вокзала — уникальный случай, где сходятся интересы федеральных структур, регионального бизнеса, города и, самое главное, всех мурманчан и гостей города, которые хотят выйти к воде. Мы здесь для того, чтобы эти интересы не заблокировали друг друга, а сложились в единое решение. Минград совместно с администрацией города Мурманска сейчас ведёт масштабную работу по благоустройству исторического центра Мурманска. Реализация проектов выполняется согласно мастер-плану Мурманской агломерации, разработанного по поручению президента Владимира Путина, на основании которого правительством Российской Федерации утверждён долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Мурманской агломерации. Комплексный подход к благоустройству исторического центра формирует единую систему общественных пространств в связке с пешеходной улицей Ленинградской, ремонтом тротуаров и дворов в центре города, а также с территорией морского вокзала», — сказала в приветственном слове заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Отметим, что проведение на протяжении прошлого года Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития регулярных общественных мероприятий на территории морского вокзала позволило площадке приобрести статус места для динамичных активностей уличной направленности, и стать точкой притяжения множества горожан и туристов. Развитие морвокзала является одним из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!».

Разработка концепции развития морского вокзала основывается на подходе соучаствующего проектирования. Главная цель которого — вовлечь всех заинтересованных лиц в процесс принятия решений относительно будущего общественного пространства. Этот проект станет важнейшим элементом новой инфраструктуры региона, целью которого - создание современной общественной зоны международного уровня.

«Морвокзал — это ворота Арктики и, буквально, первое, что видит человек, въезжая в Мурманск с воды. Мы в ЦГР развиваем форматы соучаствующего проектирования в работе со всеми знаковыми пространствами города — и именно поэтому этот проект требует особого подхода. Мы прошли уже несколько этапов. В 2025 году состоялось 17 масштабных событий на морвокзале, участие в которых приняли свыше 40 партнёров, а общее количество посетителей превысило отметку в 21,5 тысячи человек. «Портовый движ» — первый публичный диалог о будущем этой территории. 19 февраля мы провели встречу с жителями в рамках соучаствующего проектирования. Люди пришли и сказали главное: они хотят разнообразных поводов здесь быть, они хотят гулять, видеть воду и взаимодействовать с ней. Наша задача — создать условия, при которых хорошее решение возникает пошагово, потому что все интересанты и сообщества оказались включенными в процесс. Лучшие прибрежные пространства мира — Копенгаген, Роттердам, Хельсинки — созданы не одним гениальным архитектором, а системой, в которой город, бизнес и горожане говорят на одном языке — языке места. Именно поэтому мы работаем поэтапно. Прямо в эти дни мы проводим сессии соучаствующего проектирования в центральных дворах Мурманска. Эта работа ведётся по той же логике - от запросов жителей - к переговорам с ответственными ведомствами - и техническому заданию на проектирование и сопровождению реализации. Так мы гарантируем что новая территория соответствует пользовательским сценариям и современным стандартам качества среды», - рассказала заместитель директора АНО «Центр городского развития Мурманской области» Оксана Веселкова.

В рамках стратегической сессии состоялись презентации результатов первой рабочей встречи по развитию территории морского вокзала, состоявшейся 19 февраля, и концепции благоустройства Морвокзала архитектурного бюро «ХВОЯ». Также прошла продуктивная и оживленная работа в группах. На протяжении почти часа заинтересанты, поделенные на четыре группы, отмечали на картах проблемы территории и пути их решения, а также определяли шаги для выполнения задач в рамках их компетенции. Совместно были выработаны практические рекомендации по улучшению конкретных зон и элементов проекта.

«Несколько лет назад нас попросили подумать, что делать с заброшенной промышленной территорией на берегу Финского залива в Петербурге. Кабельный завод, ржавые конструкции, закрытый забор. Сегодня это «Севкабель Порт» — одно из самых посещаемых мест города, с видом на залив, живой программой и репутацией, которую знают далеко за пределами Петербурга. Набережная морвокзала обладает потенциалом стать такой же знаковой, мы видим её главной набережной Арктики. В нашей концепции мы постарались создать новый формат городского пространства с уважением к истории места», - пояснил партнер архитектурного бюро «Хвоя» Илья Спиридонов

Итогом совместной работы стали карты с конкретными предложениями, а также новый этап проработанной визуализации будущего территории морского вокзала глазами самих участников стратегической сессии. Также, была получена компетентная обратная связь от организаторов встречи и архитектурного бюро «ХВОЯ». Участниками были определены приоритетные направления дальнейшей работы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563730/#&gid=1&pid=5

