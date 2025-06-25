В Мурманске на стройплощадке Центра культурного развития на улице Аскольдовцев приступили к благоустройству территории

В Мурманске на улице Аскольдовцев в рамках национального проекта «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается строительство Центра культурного развития. Как только установилась благоприятная погода, подрядчик приступил к благоустройству территории на объекте.

«По сути «коробка» будущего Центра культурного развития возведена. Подрядчик уже утеплил наружные стены и активно монтирует систему вентилируемого фасада. Параллельно идёт монтаж вентиляции и сетей электроснабжения, устройство внутренних перегородок и внутренняя отделка. Кроме того, при наступлении благоприятных погодных условий рабочие приступили к благоустройству территории: идёт устройство бордюрного камня и основания под асфальт», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в рамках нацпроекта «Культура», плана «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО в Алакуртти продолжается возведение Дома культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549098/#&gid=1&pid=1