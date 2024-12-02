В Мурманске на стройплощадке нового дома на улице Полярные Зори подрядчик приступил к облицовке фасада

В Мурманске на улице Полярные Зори в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также стратегического плана «На Севере – жить» продолжается возведение многоквартирного дома.

Специалисты Министерства строительства Мурманской области держат ход работ на постоянном контроле.

«Темпы строительства хорошие. За год подрядчик возвел коробку 9-этажного здания, выполнил устройство кровли и оконного остекления, а также до наступления зимы полностью завершил благоустройство придомовой территории. Сейчас идёт монтаж подсистемы вентфасада и его утепление. Внутри здания продолжается предчистовая отделка внутренних помещений и укладка плитки, а также подрядчик приступил к остеклению балконов», — отметили в министерстве строительства Мурманской области.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, многоквартирный дом на улице Полярные Зори предназначен для расселения граждан из аварийных домов. Кроме него в Мурманске также завершается строительство двух домов на улицах Павлова и Успенского и продолжается возведение ещё пяти на улицах Зелёной и Кирпичной.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/