В Мурманске на стройплощадке по улице Достоевского запланирован взрывные работы

ООО «Специальные работы» уведомляет о том, что при строительстве объекта «Детский сад в районе домов №№31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске» 10 и 11 июня - с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00 запланировано производство взрывных работ.

Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлёт осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.