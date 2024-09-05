В Мурманске на территории гимназии №3 открылся спортивно-игровой комплекс

В гимназии №3 на улице Челюскинцев, 14 в рамках стратегического плана «На Севере — Жить!» по программе «На Севере — твой проект» при поддержке регионального правительства благоустроена территория: установлены современные игровая и спортивная площадка.

Здесь полностью модернизировали детскую площадку, отремонтировали основание, обновили резиновое покрытие и заменили малые архитектурные формы. Кроме того, для старшеклассников создана специальная зона, где они могут готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Напоминаем, до 15 сентября на портале «Наш Север» https://nashsever51.ru/initiatives?filters=N4IgzgpgLlA2EFsIDsogFwCYC%2BQ продолжается голосование за инициативы мурманчан, которые планируется реализовать в следующем году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28414&page=1