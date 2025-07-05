В Мурманске на территории комплекса «Долина Уюта» строят «Фиджитал-центр»

Председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова, министр спорта Светлана Наумова, представители общественных организаций, молодёжного актива 3 июля провели мониторинг хода работ.

«Фиджитал-центр» - это комплекс сооружений, посетители которого смогут заниматься спортом, как в реальном, так и виртуальном мире. На объекте уже возведено модульное здание, где вскоре появятся зоны игровых компьютеров, консолей и пространство виртуальной реальности. Начаты работы по подготовке открытых спортивных зон: поля для мини-футбола с искусственным покрытием, площадки для баскетбола, зон для воркаута и занятий на спортивных тренажерах.

– Мир меняется, появляются новые виды спорта, которые интересны подрастающему поколению, и мы должны реагировать на это, – отметила Лариса Круглова. – Молодёжь сейчас много времени проводит в электронных гаджетах. Смысл «фиджитал-центров», которые строятся по всей стране, заключается в том, чтобы совместить цифровой спорт и реальный, чтобы молодые люди могли соревноваться и в виртуальной реальности, и на спортивной площадке. Таким образом, с помощью цифровых технологий мы сможем привлечь молодёжь к активному и здоровому образу жизни.

В мониторинге также принял участие студент Владимир Власенков, который обратился к Ларисе Кругловой с вопросом о строительстве «Фиджитал-центра» в Мурманске. Депутат в ответ предложила активисту побывать на объекте и оценить ход строительных работ.

- Во многих регионах сейчас активно идёт развитие фиджитал-спорта, и мне было интересно узнать, когда подобный объект появится и у нас, - отметил Владимир. – Считаю, что идея объединить физическую активность и цифровой спорт – хорошая. Думаю, многие северяне, особенно молодые, с большим удовольствием будут посещать этот центр.

Открытие комплекса запланировано на первое сентября. По словам подрядчиков, работы ведутся в соответствии с графиком, и объект находится в высокой степени готовности.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32865/