В Мурманске на торжественной церемонии открытия Полярной Олимпиады выступит группа «Ума Турман»

17 марта на Центральном стадионе Мурманска состоится торжественная церемония открытия 89 Праздника Севера и 64 Праздника Севера учащихся. В рамках события впервые в Мурманске скорость, мощь и драйв объединятся в экстремальном шоу с участием мотофристайлеров, горнолыжников, сноубордистов и райдеров на снегоходах. Музыкальным подарком для северян и гостей региона станет выступление известной группы «Ума Турман».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, неизменно важными и главными моментами церемонии открытия останутся традиционные поднятие флага, зажжение огня Полярной Олимпиады и парад участников главного спортивного события Мурманской области. В красочной церемонии задействованы не только спортсмены, судьи, волонтеры, представители коренных народов Севера, танцевальные и музыкальные творческие коллективы. Начало торжественной открытия в 19.00. Вход на стадион бесплатный, для зрителей предусмотрен тёплый морс из северных ягод и пряники с символикой Праздника Севера.

Фото: https://gov-murman.ru