В Мурманске на Траловой улице появятся дополнительное освещение и тротуар

Администрация города Мурманска откликнулась на многочисленные обращения граждан по поводу необустроенности участка улицы Траловой от домов №№43-45 до дома №2, в котором размещено женское общежитие МАУ.

На этом участке не хватает фонарей и отсутствует тротуар, что создаёт серьёзные неудобства как для девушек-студенток, так и для работников расположенных рядом предприятий и организаций, особенно зимой.

Восемь современных диодных светильников временно смонтированы на существующих старых опорах силами ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Часть из них уже запитана от городской электросети и функционирует.

Одновременно с этим подрядная организация ведёт на отрезке длиной около 500 метров выборку грунта и установку бортового камня под тротуар. Далее в планах подрядчика засыпка щебеночного основания, после чего работники УДХ приступят к укладке асфальта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31086&page=1