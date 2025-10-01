В Мурманске на трассах Долины Уюта определили победителей и призеров по дуатлону-кроссу

В минувшие выходные Долина Уюта в Мурманске стала центром проведения чемпионата и первенства области в дисциплине «дуатлон-кросс». Участие в соревнованиях приняли около 30 спортсменов из разных муниципалитетов региона.

Дуатлон – вид спорта, включающий этап бега и велогонки. Он становится всё популярнее благодаря своей доступности для спортсменов разного уровня подготовки.

Заполярные участники соревновались в нескольких возрастных категориях. Юноши и девушки (13-14 и 15-17 лет) преодолевали дистанции 1,5 км и 0,8 км (бег) и 5 км (горный велосипед). Юниоры и юниорки (16-19 лет) состязались на дистанциях 3 км и 1,5 км (бег) и 10 км (велогонка). Мужчины и женщины в рамках чемпионата области боролись за медали на дистанции 6 км и 3 км (бег) и 20 км (велогонка).

Особую атмосферу соревнованиям придавала поддержка специального гостя. Комментировал заезды трёхкратный чемпион мира по натурбану Иван Лазарев.

По итогам гонок определены победители и призёры. Первое место завоевали: Марина Калинина, Иван Селиванов, Таисия Лукьянова, Ангелина Пихович, Егор Захаров, Илья Бодухин, Иван Назаренков.

Серебряными призёрами стали: Анжелика Сафонова, Мирон Зубов, Татьяна Иванова, Михаил Фатичев, Даниил Климов.

Бронзовых медалей удостоены: Олеся Тихонова, Анатолий Зубов, Анна Коноплева, Дмитрий Митин, Александр Бибин.

