В Мурманске на трёх объектах начались работы по подготовке площадок для установки детских и спортивных комплексов

В районе дома №7 по проезду Ледокольному планируется построить детский игровой комплекс, а по улице Гвардейской, 11 и около дома №7 корпус 2 по улице Ушакова, идут работы по благоустройству детских и спортивных площадок.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера проверил ход работ по подготовке территории к установке детской площадки по проезду Ледокольному,7.

– До конца июня должно быть полностью готово основание этого места для отдыха юных мурманчан, – отметил Евгений Никора. – Рядом с территорий этого объекта проходит пешеходная связь, которая находится на содержании муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Её необходимо обязательно привести в порядок, поскольку она будет основным подходом к детскому игровому комплексу.

– В рамках плана «На Севере – жить.2030» помимо этих трёх объектов планируется благоустройство детских и спортивных площадок ещё на десяти адресах во всех округах города Мурманска, – добавил Евгений Никора.