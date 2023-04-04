В Мурманске на улицах Анатолия Бредова и Успенского появятся новые жилые дома

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин оценил ход строительства двух многоквартирных домов в Ленинском округе города Мурманска.

На улице Анатолия Бредова, 9 появится шестиэтажный дом, рассчитанный на 21 квартиру. С марта этого года на объекте ведутся работы по механизированной разборке скального основания под проектные отметки фундамента, сейчас этот этап практически завершен.

По соседству находятся несколько деревянных домов, которые требуют расселения. Территорию планируют рассмотреть для комплексной застройки и благоустройства со всей необходимой инфраструктурой.

– Важно, чтобы при строительстве объектов соблюдался не только график работ. Особое внимание - контролю качества жилья, - отметил Юрий Сердечкин. – Часть квартир в строящихся домах будет предназначена для переселения граждан из аварийного жилья, ещё часть передадим детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Успенского строится четырехэтажный дом на 128 квартир. К концу следующей недели подрядчик планирует начать бетонирование первой партии свай. Территория дома будет благоустроена - для жильцов будут установлены детская и спортивная площадки, а также появится паркинг на 50 мест.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24721&page=1