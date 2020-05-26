В Мурманске на улицах Магомета Гаджиева, Вице-адмирала Николаева и Нахимова ограничено движение всех видов транспорта

В связи с постановлением администрации города Мурманска от 19.03.2020 № 733 будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на шесть метров по ширине проезжей части улицы Магомета Гаджиева в западном направлении с 8 часов 1 июня до 20 часов 14 июня;

– на шесть метров по ширине проезжей части улицы Магомета Гаджиева в восточном направлении с 8 часов 15 июня до 20 часов 26 июня.

В связи с постановлением администрации города Мурманска от 28.04.2020 № 1093 будет ограничено движение всех видов транспорта участками по 50 метров по ½ проезжей части улицы Вице-адмирала Николаева в северном и южном направлениях с 8 часов 1 июня до 20 часов 29 августа.