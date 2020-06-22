В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова будет ограничено движение всех видов транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска №1419 будет ограничено движение всех видов транспортных средств участками по 50 метров по ½ проезжей части улицы Адмирала флота Лобова - от дома № 65 до улицы Алексея Позднякова в западном и восточном направлениях - с 8 часов 22 июня до 20 часов 30 сентября 2020 года.