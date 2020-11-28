В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова вводятся ограничения движения автотранспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 2732 будет ограничено движение всех видов транспорта участками по ½ проезжей части улицы Адмирала флота Лобова - от улицы Алексея Позднякова до дома № 65 по улице Адмирала флота Лобова в западном и восточном направлениях- с 8 часов 30 ноября до 20 часов 10 мая.