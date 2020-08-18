В Мурманске на улице Алексея Генералова закроют движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с изменением организации дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту улицы Алексея Генералова и в целях обеспечения безопасности дорожного движения информируем о закрытии движения всех видов транспорта по улице Алексея Генералова:

– от улицы Фрунзе до улицы Халтурина с 8 часов 17 августа до 20 часов 7 сентября;

– от улицы Советской до улицы Фрунзе с 8 часов 8 сентября до 20 часов 30 сентября.