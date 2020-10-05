В Мурманске на улице Беринга выполнено благоустройство зелёной зоны вдоль проезжей части

По итогам онлайн-встречи с жителями, в ходе которой горожане попросили обратить внимание на пешеходный переход рядом с гимназией № 6, глава администрации города Мурманска Евгений Никора дал поручение проверить состояние объекта.

По информации комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в целях повышения безопасности дорожного движения автомобильный проезд, расположенный вдоль территории гимназии, обозначен дорожными знаками «Жилая зона» («Конец жилой зоны»). Дополнительно для принудительного снижения скорости движения транспортных средств в районе входа на территорию гимназии со стороны дома № 14 по улице Беринга устроено две искусственные неровности.

При этом администрацией гимназии выполнен перенос части металлического ограждения территории учебного заведения для обеспечения лучшей видимости пешеходов.

Устройство пешеходного перехода в зоне действия дорожного знака «Жилая зона» («Конец жилой зоны») противоречит требованию самих знаков, а также ухудшит правовое положение пешеходов относительно водителей транспортных средств, так как выделит конкретные участки для пересечения пешеходами проезжей части, но не обяжет водителей соблюдать правила по предоставлению преимущества пешеходам и ограничению скоростного режима на остальных участках дворовых проездов.

Также комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска сообщает, что с целью предотвращения заезда автомобилей на зелёную зону в районе съезда на улицу Беринга выполнено благоустройство зелёной зоны вдоль проезжей части. В сентябре там появился новый грунт, произведена посадка саженцев сирени.