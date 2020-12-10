В Мурманске на улице Беринга заменили 31 лифт

В Мурманске продолжается приёмка работ по замене лифтового оборудования. На этой неделе был принят в эксплуатацию последний агрегат на улице Беринга. Всего в рамках краткосрочного плана здесь было запланировано заменить 31 лифт в 14 многоквартирных домах.

«Программа по замене лифтового оборудования в этом году реализована на твёрдую четвёрку. На демонтаж старого агрегата и сборку нового необходимо примерно полтора месяца. Правда, в этом году были задержки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции», – отметил первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Олег Бубнов.

Всего в Мурманской области в 2020 году планировалось заменить 197 лифтов. На сегодняшний день работы завершаются по двум агрегатам в ЗАТО Заозерск. В Мурманске остался один дом – Самойловой, 5 – все шесть лифтов установлены и ждут разрешения на ввод в эксплуатацию от Ростехнадзора.

До конца года в Мурманской области будет введено в эксплуатацию ещё 8 лифтов, два из которых в Заозерске и шесть в Мурманске, сообщает региональное Министерство строительства.