В Мурманске на улице Достоевского готовится к открытию новый детский сад

Спикер областной Думы Сергей Дубовой, министр образования региона Светлана Веденеева и представители муниципалитета оценили готовность дошкольного учреждения к приему юных мурманчан.

Строительство детского сада в районе домов №№31 и 32 на улице Достоевского началось в июле 2020 года. Проведён большой объём буровзрывных работ, которые продолжались на площадке практически весь период строительства. Новое дошкольное учреждение обошлось в 405 млн рублей, из которых 164 млн было выделено из федерального бюджета, 85 млн – из областного бюджета и 155 млн – из местного. Объект был сдан строителями в декабре 2021 года, и теперь на улице Достоевского стоит яркое трехэтажное здание с видом на Кольский залив. Отделка внутренних помещений выдержана в пастельных тонах. На территории установлены теневые навесы и современные игровые комплексы.

– Все этапы строительства я держал на личном контроле, знаю, сколько проектных решений принималось по ходу возведения объекта и какие были трудности, – отметил Сергей Дубовой. – Сегодня вижу, что все усилия были не зря – современный пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, санитарные комнаты, удобная детская мебель, просторные помещения, в которых тепло и светло. Остались небольшие штрихи, чтобы довести все до идеала. Работа проделана очень большая и подрядными организациями, и коллективом детского сада №123. Уверен, дети и родители останутся довольны.

Как отметила Светлана Виденеева, в регионе всего 226 дошкольных учреждений, которые посещают более 14 тысяч детей. В Мурманской области почти на 100% удовлетворены потребности в детских садах, есть небольшая нехватка мест в поселке Алакуртти, но и там сейчас строится новое дошкольное учреждение.

– Сегодня мы в лидерах по обеспечению дошкольным образованием, – подчеркнула Светлана Виденеева. – При этом мы строим детские сады с целью обновить инфраструктуру, создать условия для особенных детей, в том числе в группах компенсирующего развития. Этот процесс идёт успешно – за три года в регионе построено четыре новых дошкольных учреждения.

Заведующая мурманским детским садом №123 Ольга Патлаенко, в чьё управление перейдёт новое здание, добавила, что сейчас идёт процесс формирования педагогического коллектива, заключаются соглашения с поставщиками коммунальных услуг, оформляются лицензия на образовательную деятельность и санитарно-эпидемиологическое заключение. Планируется открыть пока четыре группы, две из которых – для детей раннего возраста, но при необходимости сад готов принять до 196 малышей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23394/