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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.23 16:45

В Мурманске на улице Генерала Щербакова открылся обновленный МФЦ

В Мурманске 13 января после ремонта открылось отделение МФЦ по Первомайскому административному округу.

В здании на улице Генерала Щербакова, 26 теперь оборудовано 33 окна приёма заявителей, установлена современная система электронной очереди. Информационный киоск позволяет быстро получить необходимую информацию, записаться на приём в МФЦ, оценить качество предоставления услуги, воспользоваться сервисом обратной связи.

Залы приёма заявителей расположены на двух этажах отделения. Для посетителей с детьми в зале ожидания оборудован удобный игровой уголок. Новый интерьер отвечает требованиям фирменного стиля «Мои документы».

Для регистрации биометрических параметров при оформлении заграничного паспорта нового поколения в отделении используется программно-технический комплекс «Криптобиокабина».

Технологичный сектор пользовательского сопровождения (Центр цифровых компетенций) расширен в 2 раза и включает теперь 10 рабочих мест.

«Мы старались сделать так, чтобы пребывание заявителей в офисе многофункционального центра было максимально комфортным, – сообщила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко. - Сегодня в Мурманске функционируют два центра цифровых компетенций, в которых гражданам помогают получить услуги в электронном виде, зарегистрировать или восстановить свою учётную запись в ЕСИА, найти нужную услугу на федеральном или региональном порталах Госуслуг, а также воспользоваться сервисами на порталах федеральных ведомств».

Фото: https://gov-murman.ru

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