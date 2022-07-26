В Мурманске на улице Капитана Орликовой в рамках национального проекта «Демография» подходит к завершению строительство детского сада на 80 мест

Об этом вчера сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Объект в высокой степени технической готовности. На сегодняшний день подрядчик решил проблему, которая мешала приступить к благоустройству территории. Из-за буровзрывных работ предположительно было нарушено естественное направление протекающего рядом ручья, в результате вода стала выходить у подпорной стенки на территорию детского сада. После выполнения комплекса работ по отводу воды проблему с подтоплением строительной площадки удалось решить. Подрядчик заканчивает благоустройство территории и готовит документы для сдачи объекта в эксплуатацию», – отметила Ирина Вабищевич.

Строительство детского сада на улице Капитана Орликовой в Мурманске началось в августе 2020 года. За это время подрядчик возвел двухэтажное здание площадью 2149,69 кв. метров. На сроки сдачи объекта повлияли выходы скалы, повлекшие буровзрывные работы, а также экономическая ситуация с удорожанием и задержкой поставки строительных материалов. Тем не менее, несмотря на все сложности, новый детский сад будет введён в эксплуатацию к учебному году. Возле здания будущего дошкольного учреждения уже установили четыре яркие беседки, лабиринт, скамейки, песочницу и горки.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году были построены три детских сада: в Североморске – на 220 мест, в Мурманске на улице Достоевского – на 196 мест и в Мурмашах на улице Причальной – на 75 мест. Также продолжается строительство детского сада на 75 мест в Алакуртти.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/