В Мурманске на улице Капитана Орликовой возобновилось строительство детского сада на 80 мест

В Мурманске на улице Капитана Орликовой в рамках национального проекта «Демография» возобновилось строительство детского сада на 80 мест. Дорожную карту по увеличению темпов работ на объекте обсудили министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, и.о. заместителя министра строительства региона Александра Седлецкая и глава администрации Мурманска Евгений Никора.

«Месяц назад подрядчик приостановил строительство детского сада на улице Капитана Орликовой в связи с долгой поставкой необходимых материалов и ростом цен на них. Для возобновления работ были предприняты все меры. В сентябре подрядчик обещает завершить работы по кровле и благоустройству и приступить к внутренней отделке здания», – сообщила Александра Седлецкая.

Как подчеркнул Евгений Никора, в проект были внесены изменения – в частности, вместо утепленного, оштукатуренного и покрашенного фасада на новом детском саде появится вентилируемая конструкция, сообщает региональное Министерство строительства.

«Окончания строительства детского сада на улице Капитана Орликовой в микрорайоне очень ждут. Всего в рамках нацпроекта «Демография» в Мурманской области будет построено пять дошкольных учреждений: два – в Мурманске и по одному – в Мурмашах, Североморске и Алакуртти. Это позволит закрыть существующую потребность в этих населенных пунктах. В общей сложности новые детские сады обеспечат 640 мест», – отметила Ольга Дзюба.