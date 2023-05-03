В Мурманске на улице Карла Либкнехта, 15а появился новый элемент монументальной живописи

Мурал «Конвои» отсылает к истории героической доставки грузов арктическими конвоями в незамерзающий порт Мурманска. Автор росписи – Юрий Шачнев, мурманских художник и каллиграф, член Союза художников России, – заложил в свою работу идею осовремененного «Списка кораблей» Гомера: поименное перечисление наименований каждого конвоя, шедшего в порт Кольского залива и из него.

«Такую тему взяли, потому что она не только про войну, но и про взаимопомощь. В росписи перечислены все конвои, приходившие в Мурманск, и те, которые уходили из Кольского залива. Незамерзающий порт стал незаменимой точкой для перевоза грузов. Все конвои, упомянутые на стене, шли в Кольский залив, или из него. Все, кроме «Дервиша», он шёл в Архангельск, но его упомянули, так как был первым, и с него всё началось», – отметил Юрий Шачнев.

Мурал является элементом оформления города-героя к празднованию Дня Великой Победы и его появление стало возможным в рамках программы благоустройства «Наш Мурманск», которая входит в стратегический план «На Севере – жить», инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, продолжается выбор объектов благоустройства в рамках Всероссийского голосования на сайте 51.gorodsreda.ru. Объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru