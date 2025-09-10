В Мурманске на улице Кирпичной продолжается строительство жилого комплекса из четырёх многоквартирных домов

Строители приступили к возведению монолитных конструкций четвёртого дома. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«В ближайшее время мы ожидаем, что будут завершать работы по строительству каркаса и наружных стен первых трёх домов. А вот на четвёртом объекте строители только приступили к возведению монолитных конструкций. Сейчас идёт армирование и бетонирование стен подвала», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кроме того, на первых двух домах уже готовы съезды на подземный паркинг. Также продолжается возведение наружных стен и внутренних перегородок из газоблоков. Параллельно идёт монтаж окон. На втором доме подрядчик уже приступил к утеплению наружных стен, после чего начнётся монтаж подсистемы вентилируемого фасада.

Напомним, благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области в регионе возрождается жилищное строительство.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, сегодня возводится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке. Кроме того, правительством Мурманской области подписаны соглашения с федеральными застройщиками на строительство 1 млн кв. метров жилья в ближайшие 10 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553085/#&gid=1&pid=2