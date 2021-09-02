В Мурманске на улице Коминтерна завершается окраска трёх домов

В Мурманске на улице Коминтерна завершается окраска трех домов. Об этом генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов сообщил в ходе еженедельного объезда объектов. В частности, глава некоммерческой организации осмотрел, как идут работы по крышам и фасадам домов №№18, 20 и 22 на улице Коминтерна.

«На всех трёх домах капитальный ремонт фасадов подходит к концу. Главные фасады окрашены, завершаются работы на торцевых и дворовых частях. Кровли также в высокой степени готовности, установлены организованные водостоки, которые дождь уже проверил на прочность. В ближайшее время будет смонтирована система противообледенения», - отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, чуть меньшая готовность крыши на Коминтерна, 22. Там подрядчик привёл в порядок только часть кровли. Тем не менее, работы идут в графике и по все трём домам должны завершиться в октябре 2021 года.