В Мурманске на улице Ленинградской найдены рельсы 1915 года

На месте производства работ на улице Ленинградской во время разборки бетонной крышки колодца связи строители обнаружили армирующий конструктив, оформленный в виде 5 отрезков металлических рельс.

На одном из элементов есть маркировка 1915 года: он произведён американской компанией и доставлен в Заполярье по морю.

— Не исключено, что на судне «Drott», которое первым прибыло в Мурманский торговый порт 1 сентября 1915 года и доставило из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки, — рассказал Юрий Сердечкин, глава города Мурманска.

Второй элемент произведён на Металлургическом заводе имени товарища Петровского в Днепропетровске в 1930 году. Как отметил Юрий Сердечкин, установить происхождение остальных рельсов ещё предстоит.

По оценкам Константина Носкова, ранее найденные элементы могли использоваться на объектах железнодорожного транспорта в Мурманске, в том числе на узкоколейной дороге, которая начиналась у причалов Угольной базы и по краю первой террасы уходила на привокзальные улицы.

После демонтажа узкоколейки в середине 1930 годов часть рельсов была использована в качестве армирующих конструкций на строительных объектах. Поэтому современные строители и обнаружили их при разборке колодца.

— Именно с порта и железной дороги началась летопись Мурманска. Тем большее значение для истории города имеют такие находки. Мы планируем передать их в Мурманский областной краеведческий музей, — подытожил Юрий Сердечкин, поблагодарив сотрудников подрядной организации за бережное отношение к находке и ОАО «РЖД» — за консультации и внимание к истории города-героя.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30208&page=1