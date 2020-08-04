В Мурманске на улице Марата ограничат движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по замене участка тепловой сети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части улицы Марата в районе домов 17 и 17а в восточном направлении - с 8 часов 5 августа до 17 часов 30 сентября.