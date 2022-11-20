В Мурманске на улице Орликовой завершено строительство детского сада на 80 мест

В рамках национального проекта «Демография» в Мурманске на улице Капитана Орликовой завершено строительство детского сада на 80 мест. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Несмотря на сравнительно небольшие размеры детского сада, при его строительстве пришлось столкнуться с целым рядом трудностей, на преодоление которых потребовалось время. Если вопрос с поддержкой подрядчика в условиях сложной экономической ситуации удалось решить оперативно, то для отведения ручья, изменившего свое русло из-за буровзрывных работ, пришлось ждать благоприятных погодных условий. Тем не менее все препятствия удалось преодолеть, и у жителей улицы Капитана Орликовой появился новый и уютный детский сад», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, возведение детского сада на 80 мест на улице Капитана Орликовой началось в августе 2020 года. За это время подрядчик построил двухэтажное здание площадью 2149,69 кв. метров, выполнил работы по облицовке фасада, устройству кровли и внутренней отделке. Стоимость объекта – 227 млн рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» за последние три года построены 6 детских садов в Мурманске, Североморске, Полярном, Печенге и Мурмашах. Также завершается строительство детского сада на 75 мест в Алакуртти.

Фото: https://gov-murman.ru