В Мурманске на улице Павлова идёт подготовка к строительству первого дома

В Мурманске продолжается реновация микрорайонов «Больничный городок» и «1 микрорайон». Так, на улице Павлова начались подготовительные работы к строительству первого дома, который будет возведён в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Подрядчик уже вышел на объект. В рамках подготовительных работ к началу строительства на стройплощадку завозят ограждения, бытовки и другие необходимые материалы. Также выполняются работы по геодезической разбивке территории, в настоящее время приступили к вырубке зелёных насаждений, на основании полученного разрешения. Разумеется, после завершения строительства будет выполнено благоустройство территории, проведены компенсационные мероприятия за вырубку зеленых насаждений», - отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Напомним, что к северу от перекрестка улиц Академика Павлова и Чехова до конца 2023 года должен появиться новый девятиэтажный дом. По результатам конкурсных процедур на строительство первого дома в микрорайоне «Больничный городок» подрядчиком был выбран ООО «Белый дом» из Архангельска. Компания работает на рынке больше 10 лет, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/