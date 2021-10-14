В Мурманске на улице Пищевиков подрядчик исправляет некачественно уложенный асфальт

Реализация нацпроекта национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области на 2021 год подходит к завершению. В агломерации «Мурманская» незавершенными остались работы на двух объектах. На один их них, на улицу Пищевиков в Мурманске, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин выехал с контролем работ.

«На данной дороге у подрядчика возникли сложности, пробы покрытия нижнего слоя не прошли экспертизу, поэтому сейчас произведена срезка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, и подрядчик будет переделывать работу, - пояснил Артём Гришин. - Сегодня и завтра будет производиться укладка нового покрытия и до конца недели планируется завершить объект».

Строгий контроль за качеством работ на дорогах региона предусмотрен контрактами, в случае некачественно выполненного ремонта подрядчик не получит оплаты за работу. Кроме того, контракты предусматриваю гарантийный обязательства подрядчиков.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках нацпроекта 2021 года в регионе завершен ремонт на региональных трассах и в Коле. В Мурманске из 27 участков дорог завершено асфальтирование на 25 участках.