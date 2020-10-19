В Мурманске на улице Полярной Дивизии завершён капитальный ремонт наружного освещения

Сегодня итоги работы подрядчика оценили глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова.

– Несмотря на то, что здесь смонтированы 24 новые металлические опоры, установлены современные светильники, проезд и дворы до сих пор остаются темными. Ситуация парадоксальная, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Будем разбираться, с чем связана такая несогласованность действий подрядчика, заказчика и поставщика ресурсов, к слову, уже не первая в этом году. Вопросы есть ко всем участникам контракта. А проблему с подключением опор снова придется решать в ручном режиме, срок – сутки.

Депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова указала на недобросовестную работу подрядчика по благоустройству территории. – Не выполнена санитарная обрезка деревьев, не обустроен газон, также есть недочеты в местах установки опор освещения, – отметила Елена Ивановна. – Контроль за качеством проведенных работ – одно из ключевых направлений представительного органа местного самоуправления, мы потребуем, чтобы все замечания были устранены.