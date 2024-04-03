В Мурманске на улице Полярные Зори продолжается строительство девятиэтажного дома

Здание возводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также плана «На Севере – жить», дом предназначен для расселения жильцов из аварийного фонда.

К работам на объекте подрядная организация приступила в начале 2024 года. Уже завершены буровзрывные работы под траншеи наружных сетей, с площадки вывезен грунт, подготовлен котлован под плиту фундамента. На данный момент рабочие выставили опалубку стен подвала, забетонировали часть перекрытия технического подполья и стены.

«Кроме этого подрядчик завершил армирование и бетонирование колонн подвала. Также бригады монтируют колодцы водоснабжения и прокладывают канализационные сети», – рассказал министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, новый дом появится на пересечении улицы Полярные Зори в районе дома №5 и проспекта Ленина. Здание будет состоять из одного подъезда, в нём будет 90 квартир.

Фото: https://gov-murman.ru