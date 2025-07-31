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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 14:30

В Мурманске на улице Радищева идёт обновление трёх домов

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы и стратегического плана «На Севере – жить!». Только в Мурманске в 2025 году планируется привести в порядок 217 жилых объектов, на 40 работы уже завершены. На 177 подрядчики приступили к работам.

Ход капитального ремонта домов №№16, 18 и 19 на улице Радищева проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В домах на Радищева, 16, 18 и 19 у нас выполняется капитальный ремонт крыши, фасадов. На одном доме у нас выполняется только крыша, а на двух домах в том числе фасады. Сейчас идут подготовительные работы, зачистка фасадов, нанесение штукатурного слоя, защитных слоёв. Второй фасад у нас уже под окраской», – рассказала руководитель фонда, предупредив, что для местных жителей процесс ремонта всегда связан с определенными неудобствами.

«При любом ремонте жалоб не избежать. Кому-то требуется тишина и в час дня, и в три часа дня. А кто-то готов потерпеть и вечерний шум для того, чтобы скорее начать жить в благоприятных условиях», – пояснила Юлия Барсукова.

По словам гендиректора, на Радищева работают две подрядные организации. Одна – «Севморпроект», вторая – «Атлант». Обе компании зарекомендовали себя уже достаточно давно.

На Радищева, 16 подрядчики смонтировали каркас, теплоизоляцию и сборную стяжку. Кровля будет из наплавляемых материалов с водосточной системой с электрообогревом. Люки и двери выхода на крышу подрядчик заменит на противопожарные металлические. На фасаде – отремонтирует поврежденный штукатурный слой, а затем его заново окрасит. Также в порядок приведут входные группы и отмостку.

На Радищева, 18 подрядчик ремонтирует крышу, а на соседнем дома - №19 - ещё и фасад. Кровли на этих домах скатные, поэтому строители заменят старое кровельное покрытие на современное из профлиста, предварительно сделав новую обрешетку и утеплив чердак.

«Контракт с нами был заключён в мае. На Радищева, 19, сейчас делаем крышу. Перед этим была выполнена полная расчистка стен фасада, оштукатуривание по маякам, и потом уже шпаклевание. Предстоит ещё ремонт цоколя», – рассказал гендиректор компании «Атлант» Даниил Платонов.

Работы на объекте серьёзные: меняется пароизоляция, гидроизоляция, утепление на кровле. Была выполнена расчистка от мусора, строители вывезли несколько машин. Гидроизоляционные материалы и утепление хорошего качества. Сама кровля из современного профлиста, который более долговечный и более надёжный, чем шифер.

«Раньше была установлена крыша из шифера. Этот материал, во-первых, пожароопасный, а во-вторых, он очень непрочный, потому что при расчистке крыши от наледи ломами он трескается и разбивается, соответственно, появляются течи», – пояснил гендиректор компании-подрядчика.

На новых крышах установят ограждения, снегозадержатели и водосточную систему с электроподогревом. Все используемые материалы имеют сертификаты качества и разрешены для применения на жилом фонде.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551164/#&gid=1&pid=2

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