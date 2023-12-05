В Мурманске на улице Саши Ковалева начнётся внеплановый ремонт фасадов двух домов

На фасадах домов №№10 и 20 по улице Саши Ковалёва начнётся ремонт межпанельных швов в связи с неоднократными жалобами жильцов. Особенность этих домов в том, что в 2023 году на них нанесли муралы — триптих каллиграфических росписей.

Ранее управляющая компания не сообщала о потребности в ремонте комитету по жилищной политике администрации города Мурманска, МКУ «Новые формы управления», а также в АНО «Центр городского развития». Теперь ремонтной бригаде предстоит работать в сложных условиях и стараться с минимальным ущербом для живописи обработать швы.

Как сообщает администрация города Мурманска, последствия ремонта межпанельных швов — то, как повлияют работы на состояние муралов, можно будет оценить позже. Если художественная часть мурала будет нарушена, то реставрацию проведут уже в 2024 году — с наступлением благоприятных погодных условий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26222&page=1