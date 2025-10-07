В Мурманске на улице Шабалина, 31 появилось новое пространство для семейных прогулок

Сегодня в областном центре возле сквера в районе дома №31 по улице Шабалина открылась дополнительная благоустроенная зона для мурманчан. Работы проведены в соответствии с пожеланиями инициативной группы местных жителей, что позволило превратить участок площадью 1433 кв. метров в современную, безопасную и доступную территорию для семейного отдыха и занятий спортом.

В июне 2024 года инициативная группа жильцов во главе с директором Первомайского ДДТ Аленой Веко предложили свое видение данной территории: благоустройство участка с установкой спортивного и детского игрового оборудования.

— На протяжении всего процесса обсуждения жители близлежащих домов активно высказывали предложения о наполнении сквера. Каждое мнение было учтено — от зон отдыха для детей и взрослых до идей озеленения и организации парковочного кармана. Этот проект доказывает: когда жители объединяются, их настойчивость и энергия способны преобразить общественные пространства, делая город комфортнее и современнее. Спасибо всем большое! — поблагодарила северян депутат Совета депутатов города Мурманска, директор Первомайского ДДТ Алена Веко.

МАУК «Мурманские городские парки и скверы» разработал проект обновления территории с учётом всех предложений, этим летом подрядная организация приступила к выполнению запланированных работ, и за рекордные два месяца проект был воплощён.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках благоустройства выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, обустроена пешеходная дорожка и выложена тротуарная плитка. На территории появилась спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, установлены перголы с качелями и спортивное оборудование для занятий физкультурой. Для комфортного и безопасного пребывания на территории смонтировали опоры наружного освещения и система внешнего видеонаблюдения, а вдоль автомобильной дороги продлено парковочное пространство в соответствии с проектом.

В честь открытия сквера на территории прошла акция «Зелёный рекорд», участие в которой приняли временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев и ученики 4 «А» класса СОШ №31.

— Ребята высадили свои первые деревья и пообещали ухаживать за ними. Всего здесь появится порядка 70 саженцев рябины, черемухи, шиповника, сирени и даже редкой в нашем городе кедровой сосны! — поделился Иван Лебедев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31008&page=1