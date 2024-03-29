В Мурманске на улице Шмидта обновили поликлинику

В новом облике увидели пациенты из Мурманска отделение поликлиники на улице Шмидта. Строители завершили работы по капитальному ремонту помещений здания на четвертом и пятом этажах.

«Работы на улице Шмидта, 41/9 проходили в рамках государственной программы Мурманской области «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить». Здание построено в 1961 году. В нём строители выполнили работы по замене конструктивных элементов или восстановлению объектов целиком без изменений основных технико-экономических показателей», - сообщил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Теперь помещения поликлиники отвечают всем современным требованиям. Для комфорта врачей и пациентов в помещениях подрядчик установил современную систему вентиляции.

Стены строители оформили эстетичными современными панелями.

Начиная с 2019 года в здании был также выполнен ремонт помещений для размещения современного процедурного кабинета, полностью отремонтированы второй и третий этажи.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2023 году завершился капремонт фасада поликлиники №1 на улице Карла Маркса в Мурманске. Фасад медучреждения подрядчик оформил панелями из оцинкованной стали с теплоизоляционным слоем и украсил подсветкой. Также в конце 2023 года бригады завершили капремонт поликлиник в Оленегорске и Умбе.

Фото: https://gov-murman.ru