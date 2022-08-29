В Мурманске на улице Софьи Перовской дорожные работы ведутся круглосуточно

В Мурманске в авральном режиме асфальтируют проезжую часть улицы Софьи Перовской, считают журналисты severpost.ru. Работы не прерывались ни в выходные дни, ни даже ночью.

В понедельник на объекте трудятся около трёх десятков рабочих и многочисленная дорожная техника.

Такая «штурмовщина» нечасто наблюдается на мурманских улицах. По всей видимости, подрядчик торопится завершить работы на объекте в предусмотренный контрактом срок. В противном случае вступят в действие серьёзные штрафные санкции.

Здесь практически завершена укладка бортового камня, уложено выравнивающее покрытие.

Как отмечает ИА «СеверПост», фрезерование дорожного покрытия на этой улице было выполнено в начале августа.

Фото: https://severpost.ru/read/140799/