В Мурманске на улице Советской готовят территорию под строительство школы на 500 мест

В Мурманске в рамках национального проекта «Образование» начинается строительство школы на 500 мест на улице Советской. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Подрядчик получил разрешение и приступил к подготовительным работам. Отмечу, что для Мурманска это историческое событие. Последняя школа в городе была построена в 1993 году на улице Сафонова. Спустя 29 лет мы вновь приступаем к стройке здания общеобразовательного учреждения. Новая школа рассчитана на 500 мест и будет отвечать всем современным требованиям», – отметила Ирина Вабищевич.

Здание площадью почти 6 тысяч квадратных метров состоит из трёх блоков. В них разместятся просторные аудитории, комплекс спортивных залов, в том числе для аэробики и хореографии, актовый зал с артистическими уборными и складом для костюмов и декораций, столярные мастерские, а также мастерские для обработки ткани и кабинет кулинарии и домоводства. В ходе строительства будут использованы самые современные технологии и материалы.

Сейчас подрядчик из Вологодской области устанавливает на стройплощадке ограждение, завозит бытовки и строительные материалы. Также закупает камеры, чтобы за процессом строительства можно было следить онлайн. Согласно условиям контракта, на строительство подрядчику отведено чуть больше чем полтора года. Сроки крайне сжатые и потребуют от подрядной организации максимальной организованности и мобилизации всех сил, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru