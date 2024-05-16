В Мурманске на улице Старостина появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Подрядная организация получила разрешение на строительство.

«Проект включён в государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт». Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса также прописано в концессионном соглашении, заключённом в правительстве Мурманской области. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам подготовительного периода», – сообщил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет вторым спортивным объектом, который построят в Кольском Заполярье по механизму государственно-частного партнёрства. И первым, возведенным по Арктической концессии.

Напомним, в новом мурманском физкультурном комплексе на улице Старостина появятся дорожки для керлинга и зал для занятий художественной гимнастикой. Комплекс также станет базой для проведения тренировок и региональных соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, танцам и другим дисциплинам.

Общий объём планируемых инвестиций – 1,2 млрд рублей, при этом доля регионального финансирования составит 15%.

Разработка проекта физкультурно-оздоровительного комплекса велась Корпорацией развития Мурманской области совместно с АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп».