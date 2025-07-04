В Мурманске на улице Свердлова продолжаются ремонтные работы

Один из 10 объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году, – участок улицы Свердлова в областном центре.

С целью повышения безопасности и удобства всех участников дорожного движения на этом участке обновлению подлежит не только устаревшее асфальтовое покрытие проезжей части, но и благоустройство тротуаров и пешеходных зон.

«На участке от проезда Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского шоссе, включая проезды к домам №4 и №2/4, подрядная организация полностью завершила фрезерование старого покрытия. Рабочие монтируют бортовой камень в подготовленные траншеи, фиксируя конструкцию бетонной смесью», – рассказал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30349&page=1