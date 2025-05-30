В Мурманске на улице Воровского начала работу гастрономическая ярмарка

Познакомиться с арктической кухней и сувенирной продукцией жители и гости заполярной столицы смогут по 1 июня. Мероприятие приурочено к 87-летию со дня образования Мурманской области.

«Этот праздник – не только повод вспомнить славную историю нашего края, но и возможность показать всё многообразие и уникальность Кольского Заполярья. Арктическая кухня, народные промыслы, кино под открытым небом – всё это создает неповторимую атмосферу, которая объединит северян и гостей региона», – отметила заместитель губернатора-министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Команда рестораторов и шеф-поваров подготовила специальное меню, в котором широко используются местные продукты. Гости ярмарки смогут попробовать настоящую северную кухню: чёрные пельмени с олениной и брусничным соусом, чебуреки с треской, побережник с камчатским крабом, язычки трески по-мурмански, вафли с морошкой и вороникой, сливочную уху с мурманской форелью, блины с северными добавками и другие блюда.

Также посетители смогут приобрести уникальные сувениры от региональных мастеров. На ярмарке будут представлены работы победителей конкурса «Сувенир года. Арктика». Для любителей кино все три дня будет работать уличный кинотеатр под открытым небом «Арктическое кинолето», где покажут фильмы и мультфильмы о Кольском Заполярье.

Вечером 31 мая состоится гала-показ победителей фестиваля «НаМОДнение», а после – выступление московского уличного театра «Макаркина студио».

Традиционно будет работать «Почтовый домик», где каждый желающий сможет отправить памятные открытки с тёплыми пожеланиями родным и близким.

Время работы ярмарки: 30 и 31 мая – с 12.00 до 21.00; 1 июня – с 12.00 до 21.30.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547684/#&gid=1&pid=1