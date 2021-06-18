В Мурманске на улице Воровского ограничено движение автотранспорта

В связи с постановлением администрации города Мурманска №1644 будет освобождена от транспорта, запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, улица Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 00 до 17 часов 18 июня.