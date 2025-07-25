В Мурманске на улице Воровского открылись «Ряды»

С 25 июля ярмарка в центре Мурманска стала работать в новом формате. На улице Воровского открылись «Ряды». Жители и гости города-героя теперь смогут посещать их с пятницы по воскресенье.

«Ряды» – новый проект, который призван раскрыть колорит Заполярья через региональные продукты, ремесла и гастрономию, создав новое туристическое пространство в центре города, где каждые выходные с 12 до 20 часов можно познакомиться с местным предпринимательским сообществом.

Организатором мероприятия выступает комитет по туризму Мурманской области при участии Центра городского развития региона.

«Это первый шаг к созданию в Мурманске постоянно действующей площадки, где гости смогут погрузиться в культуру Севера через гастрономию и ремёсла. Это тестовый период перед запуском проекта в 2026 году. Мы начинаем с малого, но выражаем надежду, что проект найдёт отклик у горожан и туристов», – отмечает Денис Мальцев, заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения Комитета по туризму Мурманской области.

В пилотном периоде примут участие: финалисты регионального конкурса «Сувенир года. Арктика» – мастера, создающие уникальные изделия с северной символикой: украшения из оленьего рога, одежду, украшения, пряники ручной работы, аксессуары с саамскими узорами, керамику и авторские сувениры; участники проекта «Арктическая кухня» – производители и повара, предлагающие блюда из оленины, морепродуктов Баренцева моря, дикоросов и другие деликатесы Кольского полуострова.

В августе планируется организовать отбор участников для работы на площадках и сделать мурманские «Ряды» ещё более привлекательными для жителей и гостей.

Целью проекта «Ряды» является информационная поддержка местных предпринимателей, а также формирование новой точки притяжения для туристов и северян, отмечает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550916/#&gid=1&pid=1