В Мурманске на улице Загородной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается ремонт

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова проконтролировали ход ремонтных работ на объекте.

Здесь обновлено около 4,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, выполнена модернизация инженерных сетей и обустройство системы ливневой канализации.

Сейчас подрядчик выполняет монтаж наружного освещения, занимается устройством двух лестниц и установкой дорожных знаков на металлических стойках.

– Главная проблема – это сорванный срок сдачи объекта. Сейчас его готовность составляет 65%, – отметил Евгений Никора. – Теперь придется в экстренном порядке решать проектные задачи. Исходя из увиденного сегодня, могу сделать вывод – такие подрядчики работать не должны!

– Несмотря на то, что асфальтирование дороги закончено, есть множество недочётов, – сказала Антонина Климова. – Будем держать завершение ремонта на строгом контроле. Подрядчик взял на себя обязательства за этот объект и должен сделать его качественно.