В Мурманске на весеннюю уборку улиц, скверов и дворов вышли около 4 тысяч жителей

– Во время сегодняшней уборки мы старались максимально охватить городские территории. К акции присоединились крупные предприятия, такие как «Мурманский морской торговый порт», «Мурманскводоканал», «Мурманская ТЭЦ», «Мурманэнергосбыт», «Норникель» и многие учреждения, а также управляющие организации. Они вывели свою технику и активизировали работу по уборке территорий во всех округах Мурманска, - отмечает глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Для доставки инвентаря и вывоза мусора Управление дорожного хозяйства выделило 13 автомобилей-самосвалов и пять фронтальных погрузчиков. А «Мурманский морской торговый порт» предоставил пылесосы для уборки городских улиц.

По итогам акции участники собрали 479 кубических метров мусора со 142 территорий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24986&page=1