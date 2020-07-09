Мурманская область. Арктика (16+)09.07.20 11:30
В Мурманске на Заводской улице будет ограничено движение всех видов транспорта
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1300 будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части улицы Заводской (в районе дома № 1) в западном направлении - с 8 часов 13 июля до 17 часов 19 августа.
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Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
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