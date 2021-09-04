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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.21 14:00

В Мурманске начал работу Центр непрерывного повышения педагогического мастерства

1 сентября на базе регионального Института развития образования для педагогов региона открыл свои двери Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Первыми центр посетили заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин и министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Центр был создан на базе регионального Института развития образования при содействии Министерства просвещения Российской Федерации, Правительства Мурманской области, регионального министерства образования и науки.

«Данный центр создан в рамках национального проекта «Образование». Его работа направлена на непрерывное развитие нашего педагогического сообщества. Его первоочередная задача состоит в том, чтобы вести наших преподавателей, постоянно повышая их квалификацию», – отметил вице-губернатор Юрий Фомин.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ЦНППМ предоставляет возможности педагогам и руководителям образовательных организаций: освоить инновационные педагогические и управленческие практики; получить доступ к актуальным ресурсам профессионального развития региона и Российской Федерации в целом.

Для развития профессионального мастерства педагогов сотрудники ЦНППМ готовы разработать индивидуальные маршруты, оказать адресное методическое сопровождение, консультирование по вопросам профессионального развития.

«Штатное расписание центра включает троих методистов, четверых тьюторов, а также руководителей центра. Безусловно, в первую очередь мы привлекать специалистов Института образования. Из средств регионального бюджета отремонтированы аудитории центра, также из него будет оплачиваться работа наставников. Из средств федерального бюджета закуплено современное оборудование: интерактивные доски, студия видеозаписи Jalinga, моноблоки и мебель», – пояснила Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в центре создана современная образовательная среда, оборудованы комфортные помещения для взаимодействия в разных форматах: коворкинг и лектории, многофункциональная аудитория-трансформер, видеостудия, медиатека, лекторий, аудитория для проектной деятельности, места для индивидуального консультирования.

 

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