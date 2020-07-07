В Мурманске начал работу центр репродуктивных технологий, созданный в рамках плана «На Севере – жить.2030»

В Мурманске начал работу центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф». Он создан в рамках мероприятий стратегического плана «На Севере – жить.2030» для оказания специализированной медицинской помощи. Учреждение готово принимать жителей Мурманской области по территориальной программе государственных гарантий. Вчера с его сотрудниками и первыми пациентками пообщался глава региона Андрей Чибис.

«О том, что такой центр должен появиться, мы договорились в конце прошлого года, сегодня он уже работает. Раньше северянка, чтобы решить проблему, должна была находиться за пределами региона 35 дней, теперь только пять. Это удобно, с точки зрения как психологического комфорта, так и финансового», – отметил губернатор.

Новое медицинское учреждение размещено в одном из корпусов перинатального центра, что позволит пациентам получать услуги по лечению бесплодия методами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в единой технологической цепочке: от постановки диагноза и лечения до получения долгожданной беременности и ее дальнейшего ведения. Подготовка, вступление в протокол, а также последующий контроль и ведение пациентов будут проходить в Мурманске.

По данным Министерства здравоохранения Мурманской области, в регионе диагноз «бесплодие» имеют около трёх тысяч женщин. За 2019 год 475 пациенток прошли лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, две трети из них – за пределами Мурманской области, многие получили помощь именно в Санкт-Петербурге.

Как отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель перинатального центра Александр Залесный, потребность в оказании специализированной помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в регионе растёт ежегодно.

По плану центр репродуктивных технологий до конца 2020 года примет более 700 северянок, свыше 200 получат специализированную помощь.