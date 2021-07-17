В Мурманске начал работу мобильный пункт вакцинации в Ледовом дворце

Сегодня в Ледовом дворце в Мурманске открылся мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Помощь в маршрутизации потоков пациентов и в оформлении документов оказывают активисты Единого волонтёрского штаба. Предусмотрена зона ожидания - сидячие места, где желающие привиться могут дожидаться своей очереди.

Работа прививочного пункта организована ежедневно с 10.00 до 21.00. Пациенты принимаются без записи. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напомним, прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах «Мурманск Молл», «Волна», «Плазма» с сегодняшнего дня не функционируют, сообщает региональное Министерство информационной политики.